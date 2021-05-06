Tottenham'dan ayrılan Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!

Futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden birisi olarak görülen Jose Mourinho Roma’dan ayrılacağını açıkladıktan sonra Avrupalı devlerle görüşmelere başladı. Son dakika açıklamalarına göre Portekizli teknik direktörün yeni kulübü açıklandı.

Mourinho sabırsız

’ya geri döneceği iddiaları spor medyasından düşmeyen Jose Mourinho’nun İtalya Sere A’nin güçlü kulüplerinden Roma ile anlaştığı açıklandı. 58 yaşında ki Portekizli çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Roma kulübü açıklamaları sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jose Mourinho ‘Romalı yöneticilerin isteklerini çok iyi anladım. Taraftaların kulübe olan sevgileri de bu teklifi kabul etmemde önemli bir etken oldu. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum’ dedi.