Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor

İngiltere Premier Lig’in güçlü ekipleri arasında yer alan Tottenham, transfer sezonu sona ermeden kadrosuna yeni bir stoper katmayı hedefliyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde Seria A ekibi Slovak oyuncunun bonservisi için 45 milyon sterlin istedi. Tottenham ise Skriniar’a bonuslarıyla 32 milyon sterlin ücret ödemeyi istiyor.

Skriniar’ın altenatifi Merih Demiral olacak

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’nin planları içerisinde Skriniar yer alıyor. Kulübün transfer yapması için oyuncunun satışından gelecek bonservis ücretini önemsediği aktarılıyor.

Tottenham, Milan Skriniar’a ek olarak Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’ı renklerine bağlamak istiyor. Jose Mourinho’nun ekibi, Skriniar’ın sonuç almaması halinde 22 yaşındaki genç savunmacı hamle yapmayı amaçlıyor.