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Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı transfer etmek istedği öğrenildi.

02 Ekim 2020 Cuma 20:42
Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor
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İngiltere Premier Lig’in güçlü ekipleri arasında yer alan Tottenham, transfer sezonu sona ermeden kadrosuna yeni bir stoper katmayı hedefliyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde Seria A ekibi Slovak oyuncunun bonservisi için 45 milyon sterlin istedi. Tottenham ise Skriniar’a bonuslarıyla 32 milyon sterlin ücret ödemeyi istiyor.


Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’nin planları içerisinde Skriniar yer alıyor. Kulübün transfer yapması için oyuncunun satışından gelecek bonservis ücretini önemsediği aktarılıyor.

Skriniar’ın altenatifi Merih Demiral olacak

Tottenham, Milan Skriniar’a ek olarak Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’ı renklerine bağlamak istiyor. Jose Mourinho’nun ekibi, Skriniar’ın sonuç almaması halinde 22 yaşındaki genç savunmacı hamle yapmayı amaçlıyor.



Son Güncelleme: 02.10.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
JuventusMerih Demiral
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