Tottenham, Heung- Min Son ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

23 Temmuz 2021 Cuma 15:16
Premier Lig’in önemli ekiplerinden Tottenham
yıldız oyuncusu Heung-Min Son ile yeni sözleşme imzaladı. 2015 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen’den transfer olan Son, İngiliz ekibindeki performansıyla adını elit isimler arasına yazdırdı.
Takımıyla 1 yıllık sözleşmesi kalan Güney Koreli yıldızın adı sık sık transfer iddialarıyla anılıyordu. Ancak 29 yaşındaki oyuncu Tottenham’da kalmayı tercih etti. Son İngiliz ekibiyle 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Son Güncelleme: 23.07.2021 15:16
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