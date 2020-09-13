Tottenham Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta

İngiltere Premier Lig’de ilk hafta maçları başladı. İlk haftanın önemli maçlarından biri de Tottenham Everton arasında oynanacak. Futbol severler karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
Tottenham Everton maçı ne zaman? Saat kaçta
Muhtemel 11’ler
Karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde;
Tottenham:Lloris, Davies, Dier, Alderweireld, Doherty, Winks, Højbjerg, Heung-Min, Alli, Moura, Kane
Everton:Pickford, Digne, Mina, Keane, Coleman, Doucouré, Allan, Gomes, Rodríguez, Calvert-Lewin, Richarlison Kaynak: Tottenham - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
Son Güncelleme: 13.09.2020 17:48