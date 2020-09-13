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Tottenham Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta

Premier Lig’de ilk hafta heyecanı devam ediyor. Liverpool ve Arsenal’in ardından Tottenham sahaya çıkıyor. Tottenham’ın rakibi ise Everton. Futbol severler ilk haftanın en önemli maçlarından biri olan Tottenham Everton maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

13 Eylül 2020 Pazar 17:48
Tottenham Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta
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İngiltere Premier Lig’de ilk hafta maçları başladı. İlk haftanın önemli maçlarından biri de Tottenham Everton arasında oynanacak. Futbol severler karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Tottenham Everton maçı ne zaman? Saat kaçta


Tottenham Everton karşılaşması 13 Eylül Pazar saat 18:30’da başlarken, karşılaşma S Sport ekranların yayınlanacak. Maçta tecrübeli İngiliz hakem Martin Atkinson düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde;

Tottenham:

Lloris, Davies, Dier, Alderweireld, Doherty, Winks, Højbjerg, Heung-Min, Alli, Moura, Kane

Everton:

Pickford, Digne, Mina, Keane, Coleman, Doucouré, Allan, Gomes, Rodríguez, Calvert-Lewin, Richarlison Kaynak: Tottenham - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?


Son Güncelleme: 13.09.2020 17:48
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Anahtar Kelimeler:
TottenhamEverton
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