Tottenham Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta

İngiltere Premier Lig’de ilk hafta maçları başladı. İlk haftanın önemli maçlarından biri de Tottenham Everton arasında oynanacak. Futbol severler karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Tottenham Everton maçı ne zaman? Saat kaçta

Muhtemel 11’ler

Tottenham Everton karşılaşması 13 Eylül Pazar saat 18:30’da başlarken, karşılaşma S Sport ekranların yayınlanacak. Maçta tecrübeli İngiliz hakem Martin Atkinson düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde;

Tottenham:

Everton:

Lloris, Davies, Dier, Alderweireld, Doherty, Winks, Højbjerg, Heung-Min, Alli, Moura, KanePickford, Digne, Mina, Keane, Coleman, Doucouré, Allan, Gomes, Rodríguez, Calvert-Lewin, Richarlison Kaynak: Tottenham - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?