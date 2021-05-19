İngiltere Premier Lig’de heyecan 37. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın kritik karşılaşmasında evinde Aston Villa ile karşılaşan Tottenham, sahadan mağlup ayrıldı. Rakibine 2-1 yenilen Tottenham, Avrupa şansını zora soktu. Avrupa kupalarına katılmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olan Tottenham, bu fırsatı kaçırmış oldu. Tottenham’ın tek golü Bergwijn’den geldi. Bu sonuçla 59 puanda kalan ev sahibi ekip, maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı.

Maçtan 3 puanla ayrılan Aston Villa’nın gollerini ise Reguilon (kk) ve Watkins kaydetti. Daha önceden ligi 11. sırada tamamlamayı garantileyen Aston Villa, puanını 52’ye yükseltti.

Tottenham ligin son haftasında Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak. Aston Villa ise evinde Chelsea’yi ağırlayacak.