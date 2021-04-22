Torino Mert Hakan Yandaş için gözlemci gönderiyor!

Fenerbahçe’nin sezon başında Sivasspor’dan kadrosuna kattığı ancak performansı ile beklenileni tam olarak veremeyen Mert Hakan Yandaş için İtalyan kulübü Torino gözlemci göndereceğini açıkladı. Kasımpaşa maçına gönderilecek gözlemciler kararları sonrasında iki takım arasında görüşmeler başlayabilir denildi.

Bedelsiz geldi bonservis getirecek

Ligin özellikle ikinci yarısında performansı artan ve beklenilen bir noktaya gelen Mert Hakan Yandaş için Torinoolduğunu açıkladı. Oyuncu için İstanbul’a gözlemci gönderecek olan Torino Kasımpaşa maçında Mert Hakan’ı izleyecek.

Fenerbahçe’nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mert Hakan satılması ile ilgili karar verilmemiş olsa da ekonomik düzen ve oyuncu isteğine göre görüşmeler sağlanabilir. Sezon sonunda Gustavo, Ozan Tufan, Sosa ve İrfan Can Kahveci gibi oyuncuların takımda ki durumları Mert Hakan’ın takımda kalıp kalmayacağını etkileyen bir durum olacak.