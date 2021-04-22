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Torino Mert Hakan Yandaş için gözlemci gönderiyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mert Hakan Yandaş'a Torino talip oldu. İtalyan devi Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gözlemci göndermeye karar verdi.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:55
Torino Mert Hakan Yandaş için gözlemci gönderiyor!
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Fenerbahçe’nin sezon başında Sivasspor’dan kadrosuna kattığı ancak performansı ile beklenileni tam olarak veremeyen Mert Hakan Yandaş için İtalyan kulübü Torino gözlemci göndereceğini açıkladı. Kasımpaşa maçına gönderilecek gözlemciler kararları sonrasında iki takım arasında görüşmeler başlayabilir denildi.

Ligin özellikle ikinci yarısında performansı artan ve beklenilen bir noktaya gelen Mert Hakan Yandaş için Torino talip olduğunu açıkladı. Oyuncu için İstanbul’a gözlemci gönderecek olan Torino Kasımpaşa maçında Mert Hakan’ı izleyecek.

Bedelsiz geldi bonservis getirecek

Fenerbahçe’nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mert Hakan satılması ile ilgili karar verilmemiş olsa da ekonomik düzen ve oyuncu isteğine göre görüşmeler sağlanabilir. Sezon sonunda Gustavo, Ozan Tufan, Sosa ve İrfan Can Kahveci gibi oyuncuların takımda ki durumları Mert Hakan’ın takımda kalıp kalmayacağını etkileyen bir durum olacak.




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:55
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FenerbahçeMert Hakan YandaşTorinoGözlemciTalipTransfer
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