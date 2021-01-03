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Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sakatlıklar nedeni büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe'ye orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'den kötü haber geldi. Yaşadığı sakatlıktan kurtulan Ciğerci antrenmanları sırasında aynı bölgeden tekrar sakatlanarak tedavi altına alındı.

03 Ocak 2021 Pazar 15:54
Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Fenerbahçe’de sakatlıklar bir bir çözülürken bir isimden kötü haber geldi. Yapılan açıklamalarda Tolga Ciğerci’nin tekrar sakatlandığı ve tedavisine devam edileceği belirtildi. Sol alt adelesinde 2. Derece yırtık tespit edilen Ciğerci’nin 2 hafta daha sahalarda olmayacağı açıklandı.

Orta saha hattında ciddi eksikleri bulunan Fenerbahçe’ye Tolga Ciğerci’nin tekrar sakatlandığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde iyileşerek bireysel antrenmanlarına başladığı belirtilen Tolga’nın antrenmanlarında aynı bölgeden tekrar sakatlandığı açıklandı. Ligin ilk haftalarında Rizespor’un radarında olan Tolga Ciğerci sakatlık sonrasında kararı askıya aldığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 15:54
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FenerbahçeKötü HaberTolga CiğerciSakatlık
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