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Tokyo’da ilk madalyalar Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber’den geldi

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında heyecan devam ediyor. Türk sporcularımız Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün Türkiye’ye ilk madalyaları getirdi. İki sporcu bronz madalya alarak kürsüye çıktı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:52
Tokyo’da ilk madalyalar Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber’den geldi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Makuhari Messe A Salonu’nda gerçekleşen tekvando müsabakalarında Hakan Reçber son 16 turu karşılaşmasında Brezilyalı Edival Pontes’i yenerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu çeyrek finalde Bradly Sinden’a yenilerek üçüncü maçında Yeni Zelandalı Tom Buns ile karşılaştı. Genç tekvandocu rakibini yenerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Üçüncülük karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic’i 17-8’lik skorla yenen Hakan Reçber bronz madalya alarak Türkiye’ye ilk madalyayı getiren isim oldu.

İkinci madalya Hatice’den

 Makuhari Messe A Salonu’nda gerçekleşen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra son 16 turunda Kosta Rikalı rakibi Nishi Lee Lindo Alvarezi’i yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı. Mili sporcu çeyrek finalde Amerikalı Anastasija Zolotic’e yenildi. Repesajda Faslı rakibi Nada Laaraj’ı yenmeyi başaran 29 yaşındaki sporcumuz üçüncülük maçında İranlı rakibi Kimia Zenoorin Alizadeh’i 8-6 yenerek bronz madalya almaya hak kazandı.

İki sporcumuz Hatice Kübra ve Hakan Reçber tekvando müsabakalarında aldıkları bronz madalya ile Türkiye’ye oyunlardaki ilk madalyaları getirmeyi başardı.


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:52
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Anahtar Kelimeler:
Hakan ReçberTokyo Olimpiyatları
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