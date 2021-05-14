Tokyo Olimpiyatları'na koronavirüs kısıtlaması!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle 2021 senesine ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimplik Oyunları devam eden salgından dolayı yapılıp yapılması yönünde tartışmalar sürerken Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi tarafından açıklama yapıldı.

Komitenin CEO'su Toshiro Muto organizasyonu koronavirüs salgını nedeni ile basitleştirmek için bu yaz yapılacak oyunlara yurt dışından gelecek görevliler sayısını 90bin ya da daha altına düşüreceklerini söyledi.

Erteleme kararından önce 180bin civarında görevli beklendiğini vurgulayan Muto, sporcu sayısının ise değişmeyip 15 bin olacağını belirtti.

Yurt dışından gelecek ziyaretçi sayısına karar vermenin konaklama ve ulaşım ayağı sebebiyle planlama sürecinin en önemli parçalarından biri oldugunu söyleyen Muto, salgının durumuna bakılarak ziyaretçi sayısında daha fazla kısıtlama yapılabileceğinin sinyalini verdi.