Tjk TV Canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe canlı at yarışı izle

At yarışı heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. At yarışı tutkunları yarışları canlı olarak TJK TV üzerinden takip edebiliyor.

TJK TV, Türkiye’de ilk ve tek at yarışlarını canlı olarak aktaran kanaldır. Kanalda her gün düzenli olarak yapılan koşuların tamamı yarış severlerin beğenisine sunulmaktadır. Kanal 1 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Jokey Kulübü tarafından açılmış ve o tarihten itibaren aralıksız olarak yayınlarına devam etmektedir.

Ülkemizde at yarışları 1950 yılında başlamış ve bu tarihten itibaren at yarışları heyecanla takip edilmeye başlanmıştı. Bir dönem Yeşilçam filmlerine dahi konu olan at yarışları ülkemizde büyük önem arz etmektedir.

TJK TV içerikleriyle de yarış severleri tatmin ediyor. Kanalda yarışların canlı olarak yayınlanmasının yanı sıra yarış öncesi değerlendirme programları, yarışların ardından jokeylerle canlı röportajlar ve değerlendirmeler yapılıyor.

Türkiye’de çok önemli at yarışı pistleri bulunmaktadır. Bu pistler başlıca şu şekildedir;

İstanbul Veli Efendi Hipodromu

Veli Efendi Hipodromu, Türkiye’nin en eski ve gösterişli at yarışı pistidir. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan yarış pisti 2020 metre çim, 1870 metre kum, 1720 metre de kum idman pisti yer almaktadır. Pistin seyirci kapasitesi ise 7600 kişidir.

Adana Yeşiloba Hipodromu

Adana Mersin karayolunun 12.km üzerinde yer alan pistte ilk olarak 1966 yılında yarış düzenlenmiştir. Yeşiloba Hipodromunda 1800 metre kum pist ve 1650 metre çim pist yer almaktadır. Pistin seyirci kapasitesi ise 300 kişidir. Moden bir yapıya sahip olan hipodromda 1260 ahır kapasitesi de bulunmaktadır.

Ankara 75. Yıl Hipodromu

Bursa Osmangazi Hipodromu

Başkent Ankara’da bulunan 75. Yıl Hipodromu, 1924 yılında düzenlenen ilk yarışlarla açılmış ardından 1927 yılına bu yarışlar Gazi Koşusu adıyla devam etmiştir. At yarışı denildiğinde akla ilk gelen pist olma özelliğiyle dikkat çeken pist seyirci kapasitesiyle de diğer pistlere göre daha fazladır.

1984 yılında hazırlanan Osmangazi Hipodromu, sadece Nisan ve Kasım aylarında yarışları düzenlemektedir. Hipodromda 160 metre kum, 1860 metre çim pist bulunmaktadır. 1540 metre idman pistinin yer aldığı Osmangazi Hipodromunda 2700 kişilik seyirci kapasitesi vardır.

Diyarbakır Hipodromu

Çınar ilçesinde bulunan pistte Nisan ve Kasım aylarında koşular gerçekleşmektedir. Pistte 1680 metre kum ve 1860 metre çim pist yer alır. Hipodromda 456 ahır yer alırken çok sayıda tesiste bulunmaktadır.

Elazığ Hipodromu

Göl manzarasına sahip olan Elazığ Hipodromu, 2002 yılında açılmıştır. Hipodromda 1550 metre kum pist ve 4 katlı 2500 kişi kapasiteli seyirci alanı yer alır.

İzmir Şirinyer Hipodromu

Buca ilçesinde yer alan Şirinyer Hipodromu, 1281 ahır ve at hastanesine sahiptir. Hipodromda 1756 metre kum, 1572 metre çim pisti bulunmaktadır. Ayrıca 1345 metre idman kum pistinin yer aldığı hipodromda çok sayıda sosyal tesisiyle şehir dışında da misafirleri ağırlamaktadır.

Kocaeli Kartepe Hipodromu

2013 yılında açılan hipodromda aynı yıl ilk koşu yapılmıştır. At yetiştiriciliğinin en önemli merkezi olan hipodromda 1700 metre kum ve çim pist bulunmaktadır. Hipodromun toplam seyirci kapasitesi ise 1500’diür.

Şanlıurfa Hipodromu

2000 yılında hizmete açılan hipodromun 787 dönümlük arazisi dikkat çekmektedir. At yetiştiriciliğinin bir başka önemli yeri olan hipodromda 1700 metre kum ve çim pist yer almaktadır. Ayrıca 1500 kişi seyirci kapasite de bulunmaktadır.

TJK TV nasıl izlenir?

TJK TV, üzerinden at yarışlarını canlı olarak izlemek için anten ayarlarının yapılması gerekmektedir. Eutelsat 7B üzerinden 10845 H 30000 5/6 frekanslarının girilmesinin ardından yayınları izlenebilir. Öte yandan uydu alıcılarına göre yayınlar Digitürk 81. kanal, D SMART 74. kanal, Tivibu 83. Kanal üzerinden takip edilebilir.

