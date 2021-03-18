İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Tjk TV Canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe canlı at yarışı izle

At yarışı tutkunları TJK TV canlı izleme ekranı üzerinden at yarışları günlük olarak canlı yayınlarla takip edebiliyor. Yarış severler 18 Mart 2021 Perşembe canlı at yarışı izleme ekranını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 15:43
Tjk TV Canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe canlı at yarışı izle
Takip Et:

At yarışı heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. At yarışı tutkunları yarışları canlı olarak TJK TV üzerinden takip edebiliyor.

TJK TV, Türkiye’de ilk ve tek at yarışlarını canlı olarak aktaran kanaldır. Kanalda her gün düzenli olarak yapılan koşuların tamamı yarış severlerin beğenisine sunulmaktadır. Kanal 1 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Jokey Kulübü tarafından açılmış ve o tarihten itibaren aralıksız olarak yayınlarına devam etmektedir.

Ülkemizde at yarışları 1950 yılında başlamış ve bu tarihten itibaren at yarışları heyecanla takip edilmeye başlanmıştı. Bir dönem Yeşilçam filmlerine dahi konu olan at yarışları ülkemizde büyük önem arz etmektedir.

TJK TV içerikleriyle de yarış severleri tatmin ediyor. Kanalda yarışların canlı olarak yayınlanmasının yanı sıra yarış öncesi değerlendirme programları, yarışların ardından jokeylerle canlı röportajlar ve değerlendirmeler yapılıyor.

Türkiye’de çok önemli at yarışı pistleri bulunmaktadır. Bu pistler başlıca şu şekildedir;

İstanbul Veli Efendi Hipodromu

Veli Efendi Hipodromu, Türkiye’nin en eski ve gösterişli at yarışı pistidir. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan yarış pisti 2020 metre çim, 1870 metre kum, 1720 metre de kum idman pisti yer almaktadır. Pistin seyirci kapasitesi ise 7600 kişidir.

Adana Yeşiloba Hipodromu

Adana Mersin karayolunun 12.km üzerinde yer alan pistte ilk olarak 1966 yılında yarış düzenlenmiştir. Yeşiloba Hipodromunda 1800 metre kum pist ve 1650 metre çim pist yer almaktadır. Pistin seyirci kapasitesi ise 300 kişidir. Moden bir yapıya sahip olan hipodromda 1260 ahır kapasitesi de bulunmaktadır.

Ankara 75. Yıl Hipodromu

Başkent Ankara’da bulunan 75. Yıl Hipodromu, 1924 yılında düzenlenen ilk yarışlarla açılmış ardından 1927 yılına bu yarışlar Gazi Koşusu adıyla devam etmiştir. At yarışı denildiğinde akla ilk gelen pist olma özelliğiyle dikkat çeken pist seyirci kapasitesiyle de diğer pistlere göre daha fazladır.

Bursa Osmangazi Hipodromu

1984 yılında hazırlanan Osmangazi Hipodromu, sadece Nisan ve Kasım aylarında yarışları düzenlemektedir. Hipodromda 160 metre kum, 1860 metre çim pist bulunmaktadır. 1540 metre idman pistinin yer aldığı Osmangazi Hipodromunda 2700 kişilik seyirci kapasitesi vardır.

Diyarbakır Hipodromu

Çınar ilçesinde bulunan pistte Nisan ve Kasım aylarında koşular gerçekleşmektedir. Pistte 1680 metre kum ve 1860 metre çim pist yer alır. Hipodromda 456 ahır yer alırken çok sayıda tesiste bulunmaktadır.

Elazığ Hipodromu

Göl manzarasına sahip olan Elazığ Hipodromu, 2002 yılında açılmıştır. Hipodromda 1550 metre kum pist ve 4 katlı 2500 kişi kapasiteli seyirci alanı yer alır.

İzmir Şirinyer Hipodromu

Buca ilçesinde yer alan Şirinyer Hipodromu, 1281 ahır ve at hastanesine sahiptir. Hipodromda 1756 metre kum, 1572 metre çim pisti bulunmaktadır. Ayrıca 1345 metre idman kum pistinin yer aldığı hipodromda çok sayıda sosyal tesisiyle şehir dışında da misafirleri ağırlamaktadır.

Kocaeli Kartepe Hipodromu

2013 yılında açılan hipodromda aynı yıl ilk koşu yapılmıştır. At yetiştiriciliğinin en önemli merkezi olan hipodromda 1700 metre kum ve çim pist bulunmaktadır. Hipodromun toplam seyirci kapasitesi ise 1500’diür.

Şanlıurfa Hipodromu

2000 yılında hizmete açılan hipodromun 787 dönümlük arazisi dikkat çekmektedir. At yetiştiriciliğinin bir başka önemli yeri olan hipodromda 1700 metre kum ve çim pist yer almaktadır. Ayrıca 1500 kişi seyirci kapasite de bulunmaktadır.

TJK TV nasıl izlenir?

TJK TV, üzerinden at yarışlarını canlı olarak izlemek için anten ayarlarının yapılması gerekmektedir. Eutelsat 7B üzerinden 10845 H 30000 5/6 frekanslarının girilmesinin ardından yayınları izlenebilir. Öte yandan uydu alıcılarına göre yayınlar Digitürk 81. kanal, D SMART 74. kanal, Tivibu 83. Kanal üzerinden takip edilebilir.

TJK TV canlı at yarışı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 18.03.2021 15:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
At YarışıTjk TvCanlı İzleGanyan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZTK final maçı kimler arasında oynanacak? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
ZTK final maçı kimler arasında oynanacak? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı sakat ve cezalı oyuncular kimler? Bjk - FB derbi maçı eksikleri
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı sakat ve cezalı oyuncular kimler? Bjk - FB derbi maçı eksikleri
Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı hangi gün, saat kaçta? BJK - FB derbi ne zaman?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı hangi gün, saat kaçta? BJK - FB derbi ne zaman?
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maç, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maç, hangi kanalda?
TJK 17 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
TJK 17 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

Popüler Haberler

Tjk TV Canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe canlı at yarışı izle
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Yaralı Kalbim dizisi yayından kaldırılıyor mu, bitecek mi?
Seksenler'de Fehmi Baba yerine kim gelecek? Seksenler Rasim Öztekin yerine gelecek isim belli oldu mu?
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?
Öğrenci Belediye bursu nedir? Belediye burslarına nasıl başvuru yapılır? 2021
Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor?
Karıncayı kovmak için ne yapmalıyım? Karınca kovma yöntemleri
E-Nabız şifresini unutanlar ne yapabilir? E-nabız şifre değiştirme
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Temizlik Benim İşim 12 Mart 2021 haftanın birincisi ve kazananı kim oldu, kim elendi?
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın hakkında bilgiler
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Arıza dizisindeki İhtiyar karakteri Kimdir? Nursel Köse dizideki rolü ve hayatı
Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 18 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Şartlı eğitim yardımı hangi aylarda yapılır? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadardır?
18 Mart 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? hangi maç hangi kanalda? Tv'de canlı futbol yayınları
Doya Doya Moda ALL STAR 18 Mart Perşembe günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 4. bölüm puan durumu
Öğrencilere verilen devlet bursları ve başvuru şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.