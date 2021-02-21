TJK canlı at yarışı sonuçları 21 Şubat 2021 Pazar - Altılı kaç para verdi?

Bugün yarış tutkunları, altılı ganyanın heyecanının yarattığı şartları yakından takip ediyor ve Tay TV TJK TV frekanslarında at yarışlarını takip ediyor. Pek çok yarış tutkunu da 21 Şubat 2021'de at yarışı sonuçlarının açıklanacağı ve 21 Şubat'ta altılı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı gibi sorulara cevap bulmaya çalışıyor.
TJK canlı 21 Şubat 2021 at yarışı sonuçları
Türkiye Jokey Kulübü, şu anda Türkiye'nin en büyük şehirlerinde düzenlenen at yarışında hız kesilmiyor. Halen Adana ve İzmir'de yarışlar yapılıyor ve at yarışı meraklıları bu şehirlerdeki şartları yakından takip ediyor. 21 Şubat 2020'de canlı TJK At Yarışı sonuçları tjk.org'da paylaşılmaktadır.
21 Şubat 2021 altılı sonuçları
21 Şubat 2021 TJK At Yarışı sonuçları
Son Güncelleme: 21.02.2021 17:56