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TJK canlı 5 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı altılı ganyan sonuçları

At yarışı heyecanı Şanlıurfa ve Bursa koşularıyla devam ediyor. Yarış severler TJK canlı 5 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı, altılı ganyan sonuçlarını araştırıyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 16:41
TJK canlı 5 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı altılı ganyan sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından gerçekleştirilen at yarışlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2021 yılında özellikle pandemi nedeniyle at yarışları daha fazla kişi tarafından takip edilmeye başlandı.

5 Nisan Pazartesi günü ise at yarışları Şanlıurfa ve Bursa koşularıyla devam ediyor. Yarışlara ganyan oynayan binlerce kişi yarışları heyecanla takip ederken yarış sonuçlarını da merak ediyor.

5 Nisan Pazartesi at yarışı sonuçları

5 Nisan Pazartesi günü Şanlıurfa ve Bursa’da gerçekleşecek olan koşular öğleden sonra başladı. Şuanda devam eden yarışlar akşam saat 19:00’da sona erecek. Şanlıurfa ve Bursa koşuları canlı olarak TJK TV üzerinden de yayınlanmaktadır.

TJK TV canlı at yarışı izlemek için tıklayınız.

5 Nisan 2021 altılı sonuçları

5 Nisan Pazartesi günü koşuları devam ediyor. Yarışlar tamamlandığında altılı sonuçları haberimize eklenecektir.

TJK 5 Nisan Pazartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.



Son Güncelleme: 05.04.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
TJKAt YarışıGanyanAltılı
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