TJK canlı 5 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı altılı ganyan sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından gerçekleştirilen at yarışlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2021 yılında özellikle pandemi nedeniyle at yarışları daha fazla kişi tarafından takip edilmeye başlandı.
5 Nisan Pazartesi günü ise at yarışları Şanlıurfa ve Bursa koşularıyla devam ediyor. Yarışlara ganyan oynayan binlerce kişi yarışları heyecanla takip ederken yarış sonuçlarını da merak ediyor.
5 Nisan Pazartesi at yarışı sonuçları
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5 Nisan 2021 altılı sonuçları
5 Nisan Pazartesi günü koşuları devam ediyor. Yarışlar tamamlandığında altılı sonuçları haberimize eklenecektir.
Son Güncelleme: 05.04.2021 16:41