TJK canlı 4 Nisan 2021 Pazar at yarışı altılı ganyan sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından yıllardır gerçekleştirilen at yarışlarına ilgi her geçen yıl artıyor. Uzun yıllardır ülkemizde at yarışı heyecanı kesintisiz olarak devam ederken, yarış tutkunları ganyan oynayarak yarışlardan maddi kazanç elde ediyor.

4 Nisan Pazar günü at yarışları İzmir ve Adana koşularıyla devam ederken, yarışların sonuçları merakla bekleniyor.

4 Nisan Pazar at yarışı sonuçları

4 Nisan Pazar günü İzmir ve Adana’da gerçekleşecek olan at yarışları için nefesler tutuldu. Yarışlar saat 15:30’da başlarken, yarışlara kupon yapan binlerce kişi sonuçları merak ediyor.

Pandemi nedeniyle yarışlara seyirci alınmasa da, yarışlarTV üzerinden canlı olarak ekranlara getiriliyor. 4 Nisan 2021 Pazar gününde gerçekleşecek olan İzmir ve Adana koşuları devam ediyor.

4 Nisan Pazar İzmir ve Adana koşuları devam ediyor. Yarışlar tamamlandığında altılı ganyan sonuçları haberimizde yer alacaktır.

