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TJK canlı 19 Şubat 2021 at yarışı altılı sonuçları

At yarışları birçok kesim tarafından merakla takip edilen bir alan. Hem sadece izleyenlerin hem işi paraya dökenlerin ilgi duyduğu bir mecra. Bu kapsamda altılı ganyan seven kişiler 19 Şubat için hazırladıkları kuponlarının sonucunu bekliyor. İşte detaylar...

19 Şubat 2021 Cuma 15:31
TJK canlı 19 Şubat 2021 at yarışı altılı sonuçları
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TJK’nın canlı 19 Şubat 2021 Kocaeli İzmir at yarışı sonuçları at yarışı severler tarafından merakla bekleniyor.  Bunun yanı sıra Altılı Ganyan oynayanlarda sonuçları heyecanla bekliyor. Eğer at yarışlarını canlı takip etmek istiyorsanız Kocaeli ve İzmir’de yapılan koşuları TJK TV, Tay TV frekansları aracılığı ile izleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra tjk.org adresi üzerinden de sonuçlara erişebilirsiniz.

19 Şubat 2021 altılı sonuçları

At yarışı severlerin merak ettiği başka bir hususta 19 Şubat 2021 altılı sonuçları. At yarışını seven ve bunu paraya döken izleyiciler İzmir ve Kocaeli’de yapılan koşulara kupon yaptı. Bugün oynanan at yarışının sonuçları akşam saatlerinde tjk.org sitesinde yayınlanacak.

19 Şubat TJK canlı at yarışı linki 

 



Son Güncelleme: 19.02.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
AtyarışıTJKAltılıGanyan
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