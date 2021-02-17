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TJK canlı 17 Şubat 2021 altılı at yarışı sonuçları

TJK canlı 17 Şubat 2021 altılı at yarışı sonuçları merak ediliyor. 17 Şubat Çarşamba koşuları İstanbul ve Bursa’da gerçekleştiriliyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 15:19
TJK canlı 17 Şubat 2021 altılı at yarışı sonuçları
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Türkiye Joker Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları bugün iki ilde gerçekleştiriliyor. İstanbul ve Bursa’da 17 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan koşulara yoğun bir ilgi var. At yarışı tutkunları bugün gerçekleşecek olan iki yarışın sonuçlarını heyecanla bekliyor. 17 Şubat İstanbul ve Bursa altılı sonuçları merak ediliyor.

TJK canlı 17 Şubat 2021 at yarışı sonuçları

Bilindiği gibi pandemi nedeniyle at yarışları seyircisiz olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle at yarışı tutkunları televizyon başında yarışları heyecanla takip ediyor. 17 Şubat Çarşamba İstanbul ve Bursa koşuları için kupon yapan yarış tutkunları altılı sonuçlarını araştırıyor.

TJK tarafından gerçekleştirilen at yarışları tjk.org sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanırken aynı zamanda Tay TV üzerinden televizyon ekranlarından da yayınlanıyor.

17 Şubat İstanbul ve Bursa at yarışı sonuçları

17 Şubat İstanbul ve Bursa koşuları at yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip ediliyor. Kupon yapan vatandaşları yarış sonuçlarını araştırıyor. 17 Şubat Bursa ve İstanbul koşularını aşağıdaki linkten canlı olarak takip edebilirsiniz.

TJK 17 Şubat 2021 canlı izlemek için tıklayınız



Son Güncelleme: 17.02.2021 15:19
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TJKAt YarışıCanlı İzleBursa17 şubat
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