İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

TJK 9 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği TJK at yarışı sonuçları haberine ilişkin yeni gelişmeler, 09.12.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2021 Perşembe 12:30
TJK 9 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 9 Aralık 2021 Perşembe günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

9 Aralık 2021 Perşembe at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

9 Aralık Perşembe at yarışı sonuçları

9 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

9 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 09.12.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
TJK 9 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Anıl Kır kimdir, nerede doğmuştur? Anıl Kır evli mi? Anıl Kır kaç yaşında?
İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Birds of Paradise filminin konusu nedir?
Netflix The Starling film konusu nedir ?The Satrling filmi oyuncu kadrosu
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
NFT Satışları içerisinde en iyi 10! Kripto para piyasası içerisinde en iyi NFT Satışı olanlar ne?
Instagramda keşfete düşmek için kullanılan yöntemler rehberi
Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ne kadar? Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü ne iş yapar?
Fox TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Fox TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kış aylarında evde çiçek bakımı ve önerileri
Oyuncu Ertan Kılıç kimdir? Ertan Kılıç nereli, kaç yaşında?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
9 Aralık 2021 Perşembe itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu
Baş Tacım oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.