TJK 8 Nisan 2021 Perşembe İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor. Yarışlara birçok kişi kupon yaparak maddi kazançta elde edebiliyor. At yarışı tutkunları her gün gerçekleşen yarışları heyecanla takip ediyor.

8 Nisan Perşembe günü at yarışı heyecanı İzmir koşusuyla devam ediyor. İzmir’de gerçekleşecek at yarışlarına pandemi nedeniyle seyirci alınmazken, yarışlar TJK TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. TJK TV üzerinden yarışlar canlı olarak yayınlanırken, yarış öncesinde bilgilerin aktarıldığı ve yarış sonrası değerlendirmelerin yapıldığı programlara da yer veriliyor. Öte yandan jokeylerle de özel röportajlar ekranlara getiriliyor.

8 Nisan Perşembe at yarışı sonuçları

8 Nisan Perşembe günü İzmir’de gerçekleşecek olan at yarışı saat 13:30’da başlayacak. Yarışlar 17:30’da son bulacak. Ganyan tutkunları yarış sonucunu heyecanla bekliyor. İzmir koşusu bttiğinde altılı ganyan, at yarışı sonuçları içeriğimizde yer alacaktır.

TJK 8 Nisan Perşembe at yarışı sonuçları için tıklayınız.