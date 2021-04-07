TJK 7 Nisan 2021 Çarşamba İstanbul ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor. 2021 yılında özelikle pandemi sürecinde yarışlara ilgi daha da arttı. Yarışlar pandemi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşse de, canlı yayınlanan yarışlara heyecanla takip ediliyor.

Ayrıca at yarışlarından binlerce kişi kupon yaparak maddi kazanç elde edebiliyor. Ganyan tutkunları her gün gerçekleşen yarışların sonuçlarını merakla bekliyor.

7 Nisan Çarşamba at yarışı

7 Nisan 2021 Çarşamba günü yarışları İstanbul ve Bursa’da gerçekleşecek. Bursa koşusu öğlen başlayacak ve 18:00’de sona erecek. Günün son yarışı ise İstanbul’da başlayacak ve akşam 21:00’de son bulacak.

YarışlarTV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yarış öncesitahminleri ve yarış sonrası değerlendirmeler de yapılıyor.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

7 Nisan Çarşamba at yarışı sonuçları

7 Nisan Çarşamba günü İstanbul ve Bursa’da gerçekleşecek olan koşular henüz tamamlanmadı. Yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz.

TJK 7 Nisan Çarşamba at yarışı sonuçları için tıklayınız.