TJK 6 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına ilgi her geçen gün artıyor. At yarışı tutkunları ganyan oynayarak at yarışlarından maddi kazanç elde ediyor. Ganyan severler yarış sonuçlarını heyecanla takip ediyor.

6 Nisan 2021 Salı günü at yarışı heyecanı Kocaeli ve Adana koşularıyla devam ediyor.

6 Nisan Salı at yarışı

6 Nisan Salı günü Kocaeli ve Adana’da gerçekleşecek olan at yarışları heyecanla takip ediliyor. Binlerce kişi bugün koşulacak iki yarışın sonucunu merak ediyor. Adana ve Kocaeli yarışları devam ediyor. Yarışlar canlı olarakTV üzerinden yayınlanıyor. TJK TV’de yarış öncesi programların yanı sıra yarış sonrası değerlendirmelerin yapıldığı programlarda ekranlara getiriliyor.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

6 Nisan Salı Kocaeli ve Adana at yarışı sonuçları

6 Nisan Salı at yarışları devam ediyor. Yarışlar akşamüzeri tamamlanacak. At yarışı sonuçları belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

TJK 6 Nisan Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.