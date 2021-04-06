TJK 6 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına ilgi her geçen gün artıyor. At yarışı tutkunları ganyan oynayarak at yarışlarından maddi kazanç elde ediyor. Ganyan severler yarış sonuçlarını heyecanla takip ediyor.
6 Nisan 2021 Salı günü at yarışı heyecanı Kocaeli ve Adana koşularıyla devam ediyor.
6 Nisan Salı at yarışı
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6 Nisan Salı Kocaeli ve Adana at yarışı sonuçları
6 Nisan Salı at yarışları devam ediyor. Yarışlar akşamüzeri tamamlanacak. At yarışı sonuçları belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.
Son Güncelleme: 06.04.2021 15:48