İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

TJK 5 Ekim 2021 Salı at yarışı sonuçları

Okurlarımızın merakla bekledikleri TJK at yarışı sonuçları ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 05-10-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. TJK at yarışı sonuçları başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

05 Ekim 2021 Salı 12:30
TJK 5 Ekim 2021 Salı at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 5 Ekim 2021 Salı günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

5 Ekim 2021 Salı at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

5 Ekim Salı at yarışı sonuçları

5 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

5 Ekim 2021 Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 05.10.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Türkiye Karadağ CANLI İZLE

Popüler Haberler

TJK 5 Ekim 2021 Salı at yarışı sonuçları
5 Ekim 2021 Salı evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Ekim 2021 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
5 Ekim 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Ekim Salı at yarışı programı
Altın Kelebek’te kimler adaylıktan çekildi?
Pokemon GO oynarken daha az şarj kullanımı için yapmamız gerekenler
Maksul Gıda kime ait?
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
MasterChef'in sevilen yarışmacısı Tunahan programdan ne kadar kazanıyor?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 3 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 3 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 3 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Honor Play 20 Pro özellikleri ve fiyatı
BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
TV 8 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
Kurban Bayramında Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi?
1 Temmuz 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışında neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.