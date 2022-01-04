İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

TJK 4 Ocak 2022 Salı at yarışı sonuçları

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. TJK at yarışı sonuçları haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 04.01.2022 tarihli haberimizde.

04 Ocak 2022 Salı 12:30
TJK 4 Ocak 2022 Salı at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 4 Ocak 2022 Salı günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

4 Ocak 2022 Salı at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

4 Ocak Salı at yarışı sonuçları

4 Ocak Salı günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

4 Ocak 2022 Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 04.01.2022 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

TJK 4 Ocak 2022 Salı at yarışı sonuçları
Ziraat Bankası TOKİ başvurusu nasıl yapılmaktadır? Başvuru şartları nelerdir ?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 4 Ocak 2022 Salı Instagram giriş sorunu
4 Ocak 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 4 Ocak 2022 Salı
American Horror Stories dizisinin konusu nedir ? American Horror Stories yayında
My Amanda filminin konusu nedir? Netflix Filipin yapımı film My Amanda fragman
Ölen kişilere 900 TL Devlet Desteği Ödemesi Yapılıyor
Uzun Kabus filminin konusu nedir? Uzun Kabus filminin oyuncuları
Evraksız kredi veren bankalar hangileri? Evraksız kredi alabilmenin şartları nelerdir ?
Rüyada hasta olduğunu görmek ne anlama gelir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni adı ne oldu?
Üç Kuruş Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı Mahalle neresi, gerçekte var mı?
Kıdem tazminatı nedir? İşçi hangi durumlarda kıdem tazminatı alabilir?
Sosyal Yardımlaşma Para Yardımını Nasıl Alabilirim?
Netflix - Alpha filmi konusu ve fragmanı
Gunpowder Milkshake filminin konusu nedir? Gunpowder Milkshake film yorumları
İşte Bu Aşk filminin konusu nedir? İşte Bu Aşk filmi yorumu
Doğum yardım parasına nasıl başvurulur? Doğum parası başvuru evrakları nelerdir?
İkiz Bebek Yardımını kimler alabiliyor? İkiz Bebek Yardımı için kaç TL ödeniyor?
Kimler Köye Dönüş Yardımı Alabiliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.