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TJK 31 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

Yarış severlerin gözü kulağı bugün İstanbul ile Bursa’da düzenlenen at yarışlarının sonuçlarında. Her günkü gibi bugün de ilgi ile takip edilen at yarışları için heyecan durmaksızın devam etti. Yarış severler sonuçları öğrenmek için internette meraklı arayışa devam ediyor. Peki, TJK 31 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları ne?

31 Mart 2021 Çarşamba 16:04
TJK 31 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
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TJK canlı 31 Mart 2021’de İstanbul ile Bursa’da yapılan at yarışlarının sonucu vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle altılı ganyan oynamış olanlar bugün yapılan yarışın sonuçlarını parasal açıdan merak etmekte.

31 Mart 2021 İstanbul – Bursa at yarışı sonucu

Yarış sever vatandaşlar bugünkü yarışları da ilgi ile takip ettiler. Yarışlar bugün İstanbul ile Bursa’da yapıldı. Öğlen sonrasında başlayan yarışlar; TJK TV, Tay TV frekansları ile canlı olarak takip edilebilmekte. Pandemi nedeni ile hipodroma seyirci alımı olmazken yarışlar TV ekranlarından seyirci tarafından heyecanla takip edildi.

 31 Mart 2021 İstanbul ile Bursa at yarışı sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda sizler ile paylaşacağız.

31 Mart 2021 altılı sonuçları

At yarışlarının parasal sonuçları da merak edilen ayrı bir kısım. Ancak, altılı sonuçları da henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olunca sizler ile paylaşacağız.



Son Güncelleme: 31.03.2021 16:04
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TJK31 Mart 2021çarşambaAtYarışıSonuçları
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