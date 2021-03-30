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TJK 30 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları

At yarışı heyecanı Adana koşularıyla devam ediyor. Ganyan tutkunları TJK 30 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçlarını heyecanla bekliyor.

30 Mart 2021 Salı 13:28
TJK 30 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her geçen yıl daha büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2021 yılında da at yarışı tutkunları yarışları heyecanla takip ediyor.

30 Mart Salı günü at yarışı heyecanı Adana’da yaşanacak. Adana’da ilk koşu saat 13:30 başlarken ikinci ayak koşuları 17:30’da başlayacak. Ganyan sevenler ise at yarışlarına kupon yaparak kazanç elde etmeye çalışıyor. 30 Mart Salı günü gerçekleşecek Adana koşusu canlı olarak TJK TV ve Tay TV üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

30 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları

30 Mart Salı günü Adana’da gerçekleşecek at yarışları henüz açıklanmadı. Yarışlar tamamlandığında altılı sonuçları içeriğimde yer alacak. Ganyan tutkunları yarışlarının sonuçlarını heyecanla beklemeye koyuldu.

30 Mart Salı Adana at yarışı sonuçları için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 13:28
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Anahtar Kelimeler:
At YarışıAltılıTJKGanyan
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