TJK 3 Nisan 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından yıllardır düzenlenen at yarışlarına ilgi giderek artıyor. Yarış tutkunları at yarışlarına kupon yaparak para kazanmayı hedefliyor. Her gün düzenlenen yarışlar sayesinde binlerce kişi maddi kazanç elde ediyor.

3 Nisan 2021 Cumartesi günü at yarışları Adana ve İstanbul koşularıyla devam ediyor. Ganyan tutkunları Adana ve İstanbul’da bugün gerçekleşecek olan yarışlarının sonuçlarını heyecanla bekliyor. At yarışları TJK TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca söz konusu yayınlarda yarış öncesi bilgiler ile yarış sonrası değerlendirmelerin yapıldığı programlarda gerçekleştiriliyor.

TJK 3 Nisan Cumartesi at yarışı sonuçları

3 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olan Adana ve İstanbul koşuları henüz tamamlanmadı. Yarışlar tamamlandığında altılı sonuçlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

3 Nisan Cumartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.