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TJK 3 Nisan 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları

3 Nisan Cumartesi günü at yarışı heyecanı Adana ve İstanbul koşularıyla devam ediyor. Yarış tutkunları TJK 3 Nisan 2021 Cumartesi at yarışı sonuçlarını araştırıyor.

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:17
TJK 3 Nisan 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından yıllardır düzenlenen at yarışlarına ilgi giderek artıyor. Yarış tutkunları at yarışlarına kupon yaparak para kazanmayı hedefliyor. Her gün düzenlenen yarışlar sayesinde binlerce kişi maddi kazanç elde ediyor.

3 Nisan 2021 Cumartesi günü at yarışları Adana ve İstanbul koşularıyla devam ediyor. Ganyan tutkunları Adana ve İstanbul’da bugün gerçekleşecek olan yarışlarının sonuçlarını heyecanla bekliyor. At yarışları TJK TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca söz konusu yayınlarda yarış öncesi bilgiler ile yarış sonrası değerlendirmelerin yapıldığı programlarda gerçekleştiriliyor.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

TJK 3 Nisan Cumartesi at yarışı sonuçları

3 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olan Adana ve İstanbul koşuları henüz tamamlanmadı. Yarışlar tamamlandığında altılı sonuçlarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

3 Nisan Cumartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 17:17
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Anahtar Kelimeler:
TJKAt YarışıAltılıGanyan
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