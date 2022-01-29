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TJK 29 Ocak 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği TJK at yarışı sonuçları haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 29.01.2022 tarihli haberimizi okuyun.

29 Ocak 2022 Cumartesi 12:30
TJK 29 Ocak 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 29 Ocak 2022 Cumartesi günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

29 Ocak 2022 Cumartesi at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

29 Ocak Cumartesi at yarışı sonuçları

29 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

29 Ocak 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 29.01.2022 12:30
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Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
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