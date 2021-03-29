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TJK 29 Mart 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları

At yarışı heyecanı 29 Mart 2021 Pazartesi günü Şanlıurfa ve Bursa koşularıyla gerçekleşiyor. Yarış severler TJK 29 Mart 2021 Pazartesi at yarışı sonuçlarını merak ediyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:35
TJK 29 Mart 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından gerçekleştirilen at yarışlarına ilgi her geçen yıl artıyor. Yarış severler 29 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşecek at yarışlarının sonuçlarını merakla bekliyor. At yarışı bir yandan maddi kazanç elde etmek isteyen ganyan severler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

29 Mart Pazartesi günü at yarışları Şanlıurfa ve Bursa’da gerçekleşecek. Yarış tutkunları her iki yarışın sonucunu merak ediyor.

29 Mart Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı sonuçları

29 Mart Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa koşuları devam ediyor. Yarışlar tamamlandığında sonuçlar haberimizde yer alacaktır.

Öte yandan pandemi nedeniyle yarışlara seyirci alınmasa da yarışlar canlı olarak TJK TV ve TAY TV üzerinden ekranlara geliyor. Nefes kesen yarışlar, yarış öncesi detaylar ve yarış sonrası sonuçlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı yayınları bu iki kanal üzerinden takip edebilirsiniz.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

29 Mart Pazartesi altılı ganyan sonuçları

Ganyan oynayan binlerce kişi 29 Mart Şanlıurfa ve Bursa koşularının sonuçlarını merak ediyor. Her iki şehirdeki yarışlar tamamlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi altılı sonuçları için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 29.03.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
TJKAt Yarışı29 Mart 2021SonuçlarAltılıGanyan
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