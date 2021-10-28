İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

TJK 28 Ekim 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

TJK at yarışı sonuçları konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TJK at yarışı sonuçları ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 28.10.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

28 Ekim 2021 Perşembe 12:30
TJK 28 Ekim 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 28 Ekim 2021 Perşembe günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

28 Ekim 2021 Perşembe at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

28 Ekim Perşembe at yarışı sonuçları

28 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

28 Ekim 2021 Perşembe at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 28.10.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız

Popüler Haberler

TJK 28 Ekim 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Yüzme eğitmeni ne kadar maaş almaktadır? Yüzme eğitmeni iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Metal işleme tezgâhları ayarcı operatörleri ne kadar maaş almaktadır? Metal işleme tezgâhları ayarcı operatörleri iş İlanlarına nereden ulaşılır?
Metocu/ numaratör ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Kredi borcu olanlara ING Bankası'ndan müjde! 15 Bin TL borç ödeneği fırsatı!
Isıl İşlem İşçisi ne iş yapar? 2021 Isıl İşlem İşçisi maaşı ne kadar? Maaşları ve iş ilanları
Motorlu kara taşıtları eksperi maaşı ne kadar? Motorlu kara taşıtları eksperi ne iş yapar?
Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu
İş makineleri bakım ve onarımcısı 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
İş Bankası'ndan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası: İş Bankası'nın kredi detayları nelerdir?
Otomotiv kaynakçısı işi nedir? Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? 2021 Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir?
Yapı Kredi 60.000 TL kredi kampanyası
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
Fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı maaşı ne kadar? Fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı ne iş yapar?
1 Ton Demir 2021 yılının Ekim ayında ne kadar? İnşaat demirinin fiyatı kaç TL oldu?
Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli?
Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?
Yasak Elma yeni bölümde neler yaşanacak? FOX TV canlı izle, Yasak Elma 117. bölüm izle!
Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.