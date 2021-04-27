İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

TJK 27 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran TJK at yarışı sonuçları haberine dair tüm yeni ayrıntılar 27.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

27 Nisan 2021 Salı 13:20
TJK 27 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 27 Nisan 2021 Salı günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

27 Nisan 2021 Salı at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

27 Nisan Salı at yarışı sonuçları

27 Nisan Salı günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 27.04.2021 13:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?
Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
Futbol maçları oynanacak mı?
Futbol maçları oynanacak mı?
PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Popüler Haberler

TJK 27 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? TV 27 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
27 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
27 Nisan 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
27 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
2021 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer kimdir, nereli yaşı kaç?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç nerede, bulundu mu?
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma dönemi....
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Brütten nete asgari ücret 2021 hesaplama
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 26 Nisan 2021 çalışma saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.