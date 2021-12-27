İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

TJK 27 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları

Birçok kişinin merakla takibe aldığı TJK at yarışı sonuçları haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 27 Aralık 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:30
TJK 27 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 27 Aralık 2021 Pazartesi günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

27 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

27 Aralık Pazartesi at yarışı sonuçları

27 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

27 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 27.12.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
TJK 27 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Tarzan Rıfkı filminin konusu nedir? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kimler?
Netflix Cocaine Cowboys The Kings of Miami belgesel dizisi konusu
Yaşlı bakım maaşı almanın şartları nelerdir?
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına nasıl başvurulur? Başvuru nasıl sorgulanır?
Apple TV Dizisi Mr. Corman'ın Konusu ve Yorumu
Yeni Zombi Dizisi, S.O.Z: Soldados o Zombies'in Konusu ve Yorumu
E-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi alma işlemleri
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
Bilgisayar Teknisyeni ne kadar maaş alıyor?
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
Güvenilir yurtdışı alışveriş siteleri hangileridir?
Rüyada diş görmek nasıl yorumlanır ?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 27 Aralık 2021 Pazartesi
KOSGEB kredisi ile Cafe açma hibe nasıl alınır ? KOSGEB hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Navarasa Dokuz Duygu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?
Saç dökülmesine neler sebep oluyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.