İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

TJK 26 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan TJK at yarışı sonuçları haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 26 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

26 Şubat 2022 Cumartesi 12:30
TJK 26 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 26 Şubat 2022 Cumartesi günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

26 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

26 Şubat Cumartesi at yarışı sonuçları

26 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

26 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 26.02.2022 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulusal halterci Melisa Güneş 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı!
Ulusal halterci Melisa Güneş 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı!
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?

Popüler Haberler

TJK 26 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
Kardeşlerim dizisi Ayşe kim? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
Ayla Algan kimdir? Kariyer hayatı nasıl şekillenmiştir?
Cantuğ Turay kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında, nereli?
Cennette Allah’ı görecek miyiz? Allah’ı cennette görmek mümkün mü? Allah’ı nasıl göreceğiz?
Dine inanılmak zorunlu mudur? Din herkes için gerekli midir? Neden dine inanmalıyız?
Sevcan’la Lezzet Yolunda sunucusu Sevcan Orhan kimdir?
Netflix Thunder Force filminin konusu nedir? Netflix Thunder Force filminin izleyici yorumları neler? Netflix Thunder Force filminin oyuncuları kimler?
Serra Pirinç kimdir, kaç yaşındadır? Serra Pirinç’in hayatı ile ilgili bilgiler
Ulusal halterci Melisa Güneş 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı!
MHRS Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi randevusu alma
Oruç tarihi nedir? Diğer dinlerde oruç var mıdır?
Oyuncu Burak Serdar Şanal kimdir? Burak Serdar Şanal nereli, kaç yaşında? Burak Serdar Şanal hangi projelerde yer aldı?
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu
Begüm Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Selda Özbek kim? Kaç yaşında? Selda Özbek hayatı!
Gönül Dağı Dilek’in babası Ali ( Ergun Kuyucu ) kimdir?
Dila Bayrak kimdir? Nerelidir? Dila Bayrak kaç yaşında?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 26 Şubat 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Bankalar 50.000 TL kredi imkanı sağlıyor. 36 Ay vadeli 50.000 TL kredi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.