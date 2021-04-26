İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

TJK 26 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları

Okurlarımızın merakla takip ettikleri TJK at yarışı sonuçları haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 26.04.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 13:20
TJK 26 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 26 Nisan 2021 Pazartesi günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

26 Nisan Pazartesi at yarışı sonuçları

26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 26.04.2021 13:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lyon 2 - 3 Lille maçı Burak Yılmaz golleri ve asisti
Lyon 2 - 3 Lille maçı Burak Yılmaz golleri ve asisti
Formula 1 Portekiz Algarve GP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Portekiz Algarve GP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 2 Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 2 Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yılmaz Vural neden ağladı?
Yılmaz Vural neden ağladı?
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

TJK 26 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bugün kimin maçı var? TV 26 Nisan 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
İstenmeyen numaradan çağrı ve sms almayı nasıl engelleyebiliriz? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2021
Boşanma dilekçesi nereye yazılır? 2021 Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler
Fox TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Nisan 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 24 Nisan 2021 Cumartesi Bankaların 50 Bin TL mevduat faiz oranları
Aviva Sigorta BES başvurusu nasıl yapılır? 2021
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakterini kim canlandırıyor? Gökşin Saraç biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısı kaçta başlayacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı, kapanma gelecek mi?
Kaybedenler ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler fragmanı ve vizyon tarihi
Netflix Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Dizi tarihi belli oldu mu?
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı!
Nafaka bedeli hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2021 Nafaka kesintisi hesaplama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.