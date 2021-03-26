İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

TJK 26 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları

26 Mart 2021 Cuma günü at yarışı heyecanı İzmir ve Kocaeli koşularıyla devam ediyor. Yarış tutkunları TJK 26 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçlarını merak ediyor.

26 Mart 2021 Cuma 12:39
TJK 26 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına ilgi giderek artıyor. 26 Mart 2021 Cuma günü at yarışları İzmir ve Kocaeli’nde gerçekleşecek. Yarışlar heyecanla takip ediliyor. İzmir ve Kocaeli yarışlarına çok sayıda ganyan oynandı. Ganyan tutkunları at yarışlarına kupon yaparak maddi kazanç da elde edebiliyor.

26 Mart 2021 at yarışı ne zaman?

26 Mart Cuma günü İzmir koşusu saat 18:30’da start alırken, Kocaeli koşusu 15:00’te başlayacak. Yarışlar TJK TV üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.

26 Mart Cuma at yarışı sonuçları

26 Mart Cuma gününün at yarışları heyecanla bekleniyor. Yarışlara kupon yapan binlerce kişi sonuçları merak ediyor. 26 Mart Cuma İzmir ve Kocaeli koşuları henüz tamamlanmadı. Yarışlar tamamlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

TJK 26 Mart 2021 at yarışı sonuçları için tıkayınız.



Son Güncelleme: 26.03.2021 12:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
At YarışıTJKGanyanAltılıSonuçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim gelecek? FB teknik direktör adayları
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim gelecek? FB teknik direktör adayları
Emre Belözoğlu teknik direktörlük belgeleri var mı? Emre Belözoğlu'nun lisansı var mı?
Emre Belözoğlu teknik direktörlük belgeleri var mı? Emre Belözoğlu'nun lisansı var mı?
Telegram canlı maç yayını yapan kanallar
Telegram canlı maç yayını yapan kanallar
Beşiktaş UEFA'dan ceza aldı mı? Beşiktaş'a koşullu ceza
Beşiktaş UEFA'dan ceza aldı mı? Beşiktaş'a koşullu ceza
Norveç - Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Norveç Türkiye maçı yayın kanalı ve saati
Norveç - Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Norveç Türkiye maçı yayın kanalı ve saati
Football Manager 2021 en iyi genç yetenekler listesinde kimler var? FM 2021 en iyi genç yetenekler
Football Manager 2021 en iyi genç yetenekler listesinde kimler var? FM 2021 en iyi genç yetenekler

Popüler Haberler

TJK 26 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 26 Mart 2021 Cuma
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 26 Mart 2021 Cuma bugünkü gazete manşetleri oku
Bekarlar ne kadar agi alıyor? Agi ne zamana kadar ödenir? 2021
Malta’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Malta asgari ücret fiyatları
Acemi Anneler 115. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 fiyat ve özellikleri listesi ortaya çıktı
Yağmur Sarnıç Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarıç kimdir?
Erken emekli olma şartları ve erken emeklilik için yöntemler
TRT Spor canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
İŞKUR 21 Mart 2021 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Beni Bırakma dizisi Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik'ın hayatı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Hayvan genetik desteği başvurusu için gerekli şartlar 2021
Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.