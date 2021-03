TJK 26 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına ilgi giderek artıyor. 26 Mart 2021 Cuma günü at yarışları İzmir ve Kocaeli’nde gerçekleşecek. Yarışlar heyecanla takip ediliyor. İzmir ve Kocaeli yarışlarına çok sayıda ganyan oynandı. Ganyan tutkunları at yarışlarına kupon yaparak maddi kazanç da elde edebiliyor.

26 Mart 2021 at yarışı ne zaman?

26 Mart Cuma günü İzmir koşusu saat 18:30’da start alırken, Kocaeli koşusu 15:00’te başlayacak. Yarışlar TJK TV üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

26 Mart Cuma at yarışı sonuçları

26 Mart Cuma gününün at yarışları heyecanla bekleniyor. Yarışlara kupon yapan binlerce kişi sonuçları merak ediyor. 26 Mart Cuma İzmir ve Kocaeli koşuları henüz tamamlanmadı. Yarışlar tamamlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

