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TJK 25 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

At yarışı heyecanı 25 Mart Perşembe günü Şanlıurfa ve İzmir koşularıyla devam ediyor. Yarışlara binlerce kupon hazırlıyor. Ganyan tutkunları TJK 25 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçlarını araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 14:51
TJK 25 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları ilgiyle takip ediliyor. At yarışı sevenleri 25 Mart Perşembe günü gerçekleşecek yarışların sonuçlarını merak ediyor. 25 Mart Perşembe günü yarışları Şanlıurfa ve İzmir’de gerçekleşecek.

TJK 25 Mart at yarışı programı

25 Mart 2021 at yarışı bülteni belli oldu. Perşembe günü yarışlar Şanlıurfa ve İzmir’de koşulacak. Yarışlar öncesi ganyan tutkunları yarış bültenini araştırıyor.

25 Mart Perşembe at yarışı bülteni için tıklayınız.

25 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

25 Mart Perşembe koşuları Şanlıurfa ve İzmir’de gerçekleşiyor. Şanlıurfa koşuları saat 17:15’te start alacak ve 21:00’da sona erecek. İzmir koşusu ise 14:00’de başlayıp, 17:30’da sona erecek. Heyecan dolu at yarışları TJK TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TJK TV canlı at yarışı izlemek için tıklayınız.

25 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçları için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 14:51
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At YarışıTJKBültenTjk TvSonuçlar25 Mart Perşembe
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