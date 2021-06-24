İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

TJK 24 Haziran 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

TJK at yarışı sonuçları haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 24 Haziran Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 13:20
TJK 24 Haziran 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 24 Haziran 2021 Perşembe günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

24 Haziran 2021 Perşembe at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

24 Haziran Perşembe at yarışı sonuçları

24 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 24.06.2021 13:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı

Popüler Haberler

TJK 24 Haziran 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmenin tabirleri ve yorumları
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 24 Haziran 2021 Perşembe
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Engelli sağlık raporu nasıl alınır? Engelli sağlık raporu için şartlar nelerdir, nereye başvurulur?
24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
24 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
24 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışında neler var?
24 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
İntibak zammından kimler faydalanacak? İntibak zammından faydalanmak için şartlar neler?
2021 Varlık barışı için son başvuru günü ne zaman?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Aybüke Pusat kimdir, nerede doğmuştur? Aybüke Pusat evli mi? Aybüke Pusat kaç yaşında?
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
24 Haziran 2021 Perşembe TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.