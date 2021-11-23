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TJK 23 Kasım 2021 Salı at yarışı sonuçları

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören TJK at yarışı sonuçları ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 23 Kasım 2021 Salı tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

23 Kasım 2021 Salı 12:30
TJK 23 Kasım 2021 Salı at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 23 Kasım 2021 Salı günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

23 Kasım 2021 Salı at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

23 Kasım Salı at yarışı sonuçları

23 Kasım Salı günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

23 Kasım 2021 Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 23.11.2021 12:30
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SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
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