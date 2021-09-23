İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Tosuncuk ne kadar ceza aldı? Tosuncuk'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
Tosuncuk ne kadar ceza aldı?...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...

TJK 23 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

Gündemi bir süredir meşgul eden TJK at yarışı sonuçları haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 23.09.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

23 Eylül 2021 Perşembe 12:30
TJK 23 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 23 Eylül 2021 Perşembe günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

23 Eylül 2021 Perşembe at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

23 Eylül Perşembe at yarışı sonuçları

23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

23 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 23.09.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Türkiye Karadağ CANLI İZLE

Popüler Haberler

TJK 23 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23 Eylül 2021 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
23 Eylül 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Eylül Perşembe at yarışı programı
TikTok 14 yaş altına kısıtlama getiriyor
GTO coin içinde bulunduğumuz yılda yükselecek mi? 2021 Tahminleri nelerdir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Haziran 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
İOS 15 çıktı mı, nasıl indirilir? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geldi?
Esnafa müjde! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor!
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
SGK hangi şartlarda askerlik borçlanması yapılır? 2021 kaç gün askerlik borçlanması yapabilirim?
Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?
TEKNOFEST 2021 nerede yapılıyor? TEKNOFEST'e nasıl gidilir? Atatürk Havalimanına nasıl gidilir metrobüs, metro, otobüs, marmaray?
MEB 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.