TJK 20 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 20 Mart Cumartesi günü at yarışı heyecanı İstanbul ve Adana koşularına sahne olacak.

20 Mart Cumartesi at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışların İstanbul ayağı 17:15’te başlayacak ve 21:00’de son bulacak.

20 Mart Cumartesi İstanbul ve Adana at yarışı sonuçları

Adana’da ise bugün iki yarış birden gerçekleşecek. İlk yarış saat 13:30 başlayıp, 17:30’da sona erecek. Ardından ikinci yarış başlayacak ve bu yarışta 21:00’de son bulacak.

20 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek olan İstanbul ve Adana koşuları henüz tamamlanmadı. Yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.