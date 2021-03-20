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TJK 20 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları

At yarışı heyecanı 20 Mart Cumartesi günü Adana ve İstanbul koşularıyla devam ediyor. Yarış tutkunları TJK 20 Mart 2021 at yarışı sonuçlarını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 15:01
TJK 20 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 20 Mart Cumartesi günü at yarışı heyecanı İstanbul ve Adana koşularına sahne olacak.

20 Mart Cumartesi at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışların İstanbul ayağı 17:15’te başlayacak ve 21:00’de son bulacak.

Adana’da ise bugün iki yarış birden gerçekleşecek. İlk yarış saat 13:30 başlayıp, 17:30’da sona erecek. Ardından ikinci yarış başlayacak ve bu yarışta 21:00’de son bulacak.

20 Mart Cumartesi İstanbul ve Adana at yarışı sonuçları

20 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek olan İstanbul ve Adana koşuları henüz tamamlanmadı. Yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 20.03.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
At Yarışı20 Mart 2021AdanaIstanbulGanyanAltılıSonuç
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