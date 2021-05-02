İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MİT ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen kritik operasyonda DEAŞ'ın kilit ismi İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
MİT ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

TJK 2 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan TJK at yarışı sonuçları ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 2 Mayıs 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

02 Mayıs 2021 Pazar 13:20
TJK 2 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 2 Mayıs 2021 Pazar günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

2 Mayıs 2021 Pazar at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

2 Mayıs Pazar at yarışı sonuçları

2 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

2 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 02.05.2021 13:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Lille 2 - 0 Nice maç özeti ve Burak Yılmaz, Zeki Çelik'in golleri
Lille 2 - 0 Nice maç özeti ve Burak Yılmaz, Zeki Çelik'in golleri
Beşiktaş en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder?
Beşiktaş en erken şampiyonluğunu ne zaman, nasıl ilan eder?
Beşiktaş Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası BJK Antalya maç tarihi
Beşiktaş Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası BJK Antalya maç tarihi

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken'in yer aldığı diziler
TJK 2 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Mayıs 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman yer aldığı dizi ve film yapımları
Acemi Anneler dizisinin Sevda'sı Begüm Topçu'nun hayat hikayesi!
Acemi Anneler dizisi Kemal karakteri kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer nerelidir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm izle tek parça! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm kesintisiz izle
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Akrep dizisinde Akrep karakterine Yusuf Çim hayat veriyor
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot ve gübre desteği alma şartları
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2021
Askerlik borçlanması primleri ne kadardır? 2021 Askerlik borçlanması hesaplamasında dikkat edilen süreler
Gelinim Mutfakta 29 Nisan birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 29 Nisan Perşembe günü puan durumu
Google haritalar mekan ve mağaza ekleme nasıl olur? 2021 Google maps mağaza ekleme
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2021
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Muharrem İnce MAVİ Partisi açılımı ve kuruluş tarihi
Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Jason Statham Wrath of Man filmi ne zaman vizyona girecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.