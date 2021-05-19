İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

TJK 19 Mayıs 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

TJK at yarışı sonuçları haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 19.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:20
TJK 19 Mayıs 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

19 Mayıs Çarşamba at yarışı sonuçları

19 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 19.05.2021 13:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kelebek finalinde Sevilay Öztürk ikinci oldu
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kelebek finalinde Sevilay Öztürk ikinci oldu
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı!
Acemi Anneler dizisinin Tarık'ı Cantuğ Turay'ın hayat hikayesi!
Acemi Anneler dizisine katılan Ege Semih Erken kimdir? Cenk karakteri kimdir?
TJK 19 Mayıs 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2021 Nerelerden hangi izinler alınmalı?
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları
Hindistan yaşam şartları nasıl? 2021 Hindistan asgari ücretleri
Acemi Anneler dizisine katılan Tolga Akman kimdir? Murat karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Sevda (Begüm Topçu) kimdir?
Acemi Anneler dizisinde Kemal karakterine Berk Bakioğlu hayat veriyor
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2021 6 Ay ödemesiz
Asgari geçim indirimi neye göre değişir? 2021 Agi hangi şartlarda alınır?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP yeni sezon çekimleri tamamlandı
Mama, bez ve süt yardımı için nereye başvurulur, yardımı nasıl alınır? Mayıs 2021
Masumlar Apartmanı 35.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Koronavirüs cinsel yoldan geçer mi?
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
19 Mayıs 2021 Çarşamba 4 Özel banka 15 Bin TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası şartları ve faiz oranları
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.