TJK 19 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları tüm hızıyla devam ediyor. 19 Mart Cuma günü at yarışları Kocaeli ve İzmir’de gerçekleşti.
At yarışı tutkunları yarışları heyecanla takip ediyor. Yarışlar Tay TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Yarışlara kupon yapan binlerce kişi 19 Mart at yarışı sonuçlarını merakla bekliyor.
19 Mart 2021 Kocaeli İzmir at yarışı sonuçları
19 Mart 2021 altılı sonuçları
İzmir ve Kocaeli’nde gerçekleşen at yarışları büyük heyecana sahne oldu. At yarışlarına kupon yapan binlerce kişi altılı sonuçlarını merak ediyor.
Son Güncelleme: 19.03.2021 17:44