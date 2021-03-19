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TJK 19 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları

19 Mart Cuma at yarışları İzmir ve Kocaeli’nde gerçekleşti. At yarışı tutkunları TJK 19 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçlarını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 17:44
TJK 19 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları tüm hızıyla devam ediyor. 19 Mart Cuma günü at yarışları Kocaeli ve İzmir’de gerçekleşti.

At yarışı tutkunları yarışları heyecanla takip ediyor. Yarışlar Tay TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Yarışlara kupon yapan binlerce kişi 19 Mart at yarışı sonuçlarını merakla bekliyor.

19 Mart 2021 Kocaeli İzmir at yarışı sonuçları

19 Mart Cuma günü İzmir ve Kocaeli’nde gerçekleşen at yarışları nefes kesti. Yarış severler her iki koşuyu da heyecanla takip etti. Yarışlar TJK TV ve TAY TV üzerinden canlı olarak yayınlanırken, TJK resmi sitesi üzerinden at yarışı sonuçları da duyuruluyor.

19 Mart 2021 altılı sonuçları

İzmir ve Kocaeli’nde gerçekleşen at yarışları büyük heyecana sahne oldu. At yarışlarına kupon yapan binlerce kişi altılı sonuçlarını merak ediyor.

TJK 19 Mart 2021 at yarışı sonuçları için tıklayınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 17:44
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Anahtar Kelimeler:
At Yarışı19 Mart 2021Altılı SonuçlarıGanyanTJK
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