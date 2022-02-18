İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

TJK 18 Şubat 2022 Cuma at yarışı sonuçları

TJK at yarışı sonuçları ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 18 Şubat 2022 Cuma tarihli haberimizde TJK at yarışı sonuçları konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 18 Şubat 2022 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

18 Şubat 2022 Cuma 12:30
TJK 18 Şubat 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 18 Şubat 2022 Cuma günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

18 Şubat 2022 Cuma at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

18 Şubat Cuma at yarışı sonuçları

18 Şubat Cuma günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

18 Şubat 2022 Cuma at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 18.02.2022 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor

Popüler Haberler

TJK 18 Şubat 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Akbank Kredi Başvurusu 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı
Camdaki Kız Muzo karakteri kimdir? Enis Arıkan hakkında bilinmeyenler
Denizbank ev hanımlarına kredi veriyor. Kredi için başvuru şartları nelerdir?
IL processo dizisinin konusu nedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Şubat 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı Şubat 2022 ödenmeye başladı mı? 18 Şubat 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Hafta sonu 19 Şubat 2022 Cumartesi açık noter var mı? 19 Şubat 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 18 Şubat 2022 Cuma
4 Banka 50 Bin TL borç kapatma kredi desteği sağlayacağını duyurdu!
Oyuncu Civan Canova kim? Nereli?
Aşk-ı Memnu Beşir ( Baran Akbulut) kimdir?
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 1 Temmuz 2021 Perşembe
Arda Kural kimdir? Kaç yaşındadır? Arda Kural hayatı
Sultan Alparslan dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
İşkur'dan işsiz annelere 2420 TL maaş desteği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
Turan Özdemir kimdir, nerede doğmuştur? Turan Özdemir evli mi? Turan Özdemir kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.