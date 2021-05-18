İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

TJK 18 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan TJK at yarışı sonuçları ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 18 Mayıs 2021 tarihli haberimizde TJK at yarışı sonuçları konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 13:20
TJK 18 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 18 Mayıs 2021 Salı günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

18 Mayıs 2021 Salı at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

18 Mayıs Salı at yarışı sonuçları

18 Mayıs Salı günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
Beşiktaş'ın kupa töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi gün? BJK kupa törenine taraftar alınacak mı?
Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?
Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?
Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Vincent Aboubakar Beşiktaşta kalacak mı?
Vincent Aboubakar Beşiktaşta kalacak mı?
İsmi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
İsmi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Popüler Haberler

TJK 18 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları yasak mı?
Ariana Grande Sevgilisiyle Gizlice Evlendi
Bugün hangi maçlar var? 18 Mayıs 2021 Salı maç programı
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
18 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TRT 1'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kayserispor Fenerbahçe şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Kayseri - FB tek maç nasıl satın alınır?
Arefe günü berberler açık olacak mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü açık olan yerler
Thodex Vurgunu Özer için Sayılı Günler
Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Aya Nikola karakterini kim canlandırıyor? Erkan Avcı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
18 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!
Gönül Dağı 29. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.