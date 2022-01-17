İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

TJK 17 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri TJK at yarışı sonuçları konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 17 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Ocak 2022 Pazartesi 12:30
TJK 17 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 17 Ocak 2022 Pazartesi günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

17 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

17 Ocak Pazartesi at yarışı sonuçları

17 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

17 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 17.01.2022 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
TJK 17 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Vietnamlı perakende devi Masan Group’a Alibaba’dan 400 milyon dolarlık yatırım
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?
BtcTurk kullanıcılarının hangi bilgileri sızdırıldı?
Endless Love filminin konusu nedir?
Netflix'in Çılgın Proje filminin konusu ve yorumu
İkiz Bebek Yardımını kimler alabiliyor? İkiz Bebek Yardımı için kaç TL ödeniyor?
TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD ve DHMİ memur alımları başladı! EİAŞ, SGK, VGM, TCDD ve DHMİ memur alımı başvuru şartları
Tel halat imal işçisi maaşı ne kadar? Tel halat imal işçisi ne iş yapar?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
PTT kargo köy dağıtım günleri ne zaman oluyor?
PTT kargo zimmet alındı ne demek?
Kanal 7 Sensiz Olmaz dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
TRT’den Yeni Kanal Bugün Ekranlarda
17 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Ocak Pazartesi at yarışı programı
İzmir evde ek iş imkanları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.