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TJK 17 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları

At yarışı heyecanı 17 Mart Çarşamba günü Bursa ve İstanbul koşularıyla devam ediyor. At yarışı tutkunları TJK 17 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları araştırıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 12:27
TJK 17 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarış severler 17 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek yarışları takip ediyor. 17 Mart Çarşamba günü koşuları İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilecek. Pandemi nedeniyle yarışlara seyirci alınmazken, yarış severler TAY TV ve TJK TV üzerinden yarışları canlı olarak takip edebilecek.

TJK 17 Mart at yarış bülteni

17 Mart Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenecek olan koşu saat 18:00’de başlayıp 21:00’de son bulacak. Bursa yarışı ise 14:30’da başlayıp 17:30’da son bulacak. Yarışlar tamamlandığı sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz.

TJK 17 Mart at yarışı bülteni için tıklayınız.

17 Mart 2021 Bursa ve İstanbul at yarışı sonuçları

Bursa ve İstanbul’da bugün gerçekleştirilecek koşulara ilgi büyük oldu. Ganyan tutkunları yarışlar öncesi son kuponlarını gerçekleştirirken, Bursa’da saat 14:30 başlayacak olan koşu için nefesler tutuldu. Yarışlar televizyonda TAY TV, intenet üzerinden ise TJK TV üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

17 Mart Çarşamba at yarışı sonuçları için tıklayınız.

17 Mart 2021 at yarışı canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 17.03.2021 12:27
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TJKAt YarışıCanlı İzle17 Mart 2021Ganyan
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