TJK 17 Ekim 2021 Pazar at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 17 Ekim 2021 Pazar günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.
17 Ekim 2021 Pazar at yarışı saat kaçta?
At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!
17 Ekim Pazar at yarışı sonuçları
17 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
17 Ekim 2021 Pazar at yarışı sonuçları için tıklayınız.