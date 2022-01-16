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TJK 16 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları

Gündemde dikkat çeken TJK at yarışı sonuçları haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı TJK at yarışı sonuçları haberini 16.01.2022 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

16 Ocak 2022 Pazar 12:30
TJK 16 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 16 Ocak 2022 Pazar günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

16 Ocak 2022 Pazar at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

16 Ocak Pazar at yarışı sonuçları

16 Ocak Pazar günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

16 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 16.01.2022 12:30
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Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
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