TJK 16 Nisan 2021 Cuma at yarışı sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışlarına ilgi giderek artıyor. Uzun yıllardır ülkemizde devam eden at yarışları binlerce kişi tarafından heyecanla takip ediliyor. At yarışlarına olan ilgide maddi kazanç elde edilmesinin de payı oldukça fazladır. Yarış severler at yarışlarına kupon yaparak maddi kazanç elde edebiliyor.

16 Nisan 2021 at yarışı

16 Nisan Cuma günü at yarışları Bursa ve İstanbul koşularıyla devam ediyor. Yarışlara pandemi nedeniyle ziyaretçi alınmıyor. Ancak yarışlar TJK TV tarafından canlı olarak ekranlara getiriliyor. TJK TV yayınlarında yarış öncesi programlar ve yarışların ardından jokeylerle röportajlarda yapılıyor.

16 Nisan Cuma at yarışı sonuçları

16 Nisan 2021 Cuma günü gerçekleşecek olan Bursa ve İstanbul koşuları devam ediyor. Ganyan tutkunları yarışların sonuçlarını heyecanla bekliyor. Öğleden sonra başlayan yarışlar akşamüzeri tamamlanacak. Yarışlar tamamlandığında sonuçlar içeriğimize eklenecektir.

