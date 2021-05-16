İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

TJK 16 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen TJK at yarışı sonuçları haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mayıs 16 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:20
TJK 16 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 16 Mayıs 2021 Pazar günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

16 Mayıs 2021 Pazar at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

16 Mayıs Pazar at yarışı sonuçları

16 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisindeki Cenk karakteri kimdir?
TJK 16 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisinin Murat'ı Tolga Akman'ın hayat hikayesi!
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Berk Bakioğlu dizideki rolü ve hayatı
Acemi Anneler dizisine katılan Merve Üçer kimdir? Nil karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kimdir, nereli yaşı kaç?
İstenmeyen numaradan çağrı ve sms almayı nasıl engelleyebiliriz? 2021
Tiktok nasıl video yüklenir? Tiktok’ta düet video
Payitaht Abdülhamid Şehzade ölüyor mu?
Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2021 Makedonya yaşam şartları nasıl?
TruePNL (PNL) coin nedir? PNL Token açıklaması
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Ptt kargo gönderimi kaç gün sürüyor, kaç günde teslim ediyor? 2021
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Subay olmak için sağlanması gereken şartlar? Subaylar aylık ne kadar maaş alır?
Çoçuk parası ne kadar sürede ödenir? 2021 Çoçuk parası ne zaman yatar?
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 16 Mayıs 2021 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.