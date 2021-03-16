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TJK 16 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları

At yarışı sürekli olarak yarış severler tarafından takip edilmektedir. Bugün koşulacak olan Adana ve Kocaeli yarışlarına merak çok fazla. 16 Mart Salı günün sonuçları ne oldu ? İşte 16 Mart Salı günün sonuçları...

16 Mart 2021 Salı 16:49
TJK 16 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
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Her gün  Türkiye Jokey Kulubü tarafından düzenlenen at yarışları bugün Adana ve Kocaeli’nde koşulacak. Yarış severlerin  sürekli olarak takip edilmekte olan yarışların  sonuçları da merak uyandırıyor. 16 Mart 2021 At yarışların heyecanını ve sonuçlarını kaçırmak istemeyen kişiler , TJK TV ve Tay TV Frekansları’ndan  yarışları takip edebilirler.  Bugün öğleden sonra koşulacak olan yarışların TJK’nin intenet sitesi üzerinden yarışın sonuçları anlık olarak paylaşılıyor olacak.

Bugünün merak edilen diğer konusu 16 Mart 2021 gününün altılı sonuçları. Para kazanmak için altılı ganyan oynayan kişiler bugünün sonuçlarına dikkat kesilmiş durumda .  16 Mart Salı günün sonuçlarına haberin devamındaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tjk.org/TR/YarisSever/Info/Page/GunlukYarisSonuclari

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 16:49
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Anahtar Kelimeler:
At Yarışı16 Mart At Yarışı Sonuçları
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