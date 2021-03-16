TJK 16 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları

Her gün Türkiye Jokey Kulubü tarafından düzenlenen at yarışları bugün Adana ve Kocaeli’nde koşulacak. Yarış severlerin sürekli olarak takip edilmekte olan yarışların sonuçları da merak uyandırıyor. 16 Mart 2021 At yarışların heyecanını ve sonuçlarını kaçırmak istemeyen kişiler , TJK TV ve Tay TV Frekansları’ndan yarışları takip edebilirler. Bugün öğleden sonra koşulacak olan yarışların TJK’nin intenet sitesi üzerinden yarışın sonuçları anlık olarak paylaşılıyor olacak.
https://www.tjk.org/TR/YarisSever/Info/Page/GunlukYarisSonuclari
Son Güncelleme: 16.03.2021 16:49