İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tosuncuk ne kadar ceza aldı? Tosuncuk'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
Tosuncuk ne kadar ceza aldı?...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...
Murat Atik istifa etti
Son Dakika
Murat Atik istifa etti
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
Son Dakika
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan...

TJK 16 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri TJK at yarışı sonuçları haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 16 Eylül 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

16 Eylül 2021 Perşembe 12:30
TJK 16 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Takip Et:

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları devam ediyor. 16 Eylül 2021 Perşembe günü at yarışı heyecanı canlı olarak TJK TV, Tay Tv frekansları üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda yarış tutkunları günün sonuçlarını tjk.org adresinden anlık olarak da görebiliyor.

16 Eylül 2021 Perşembe at yarışı saat kaçta?

At yarışı tutkunları tarafından heyecanla takip edilen yarışları TAY TV ve TJK TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tjk.org adresinden de yarış sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

At yarışı bültenine ; TJK intenet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları her gün farklı illerde ve farklı hipodromlarda devam ediyor. Altılı ganyan sonuçları açıklandı mı, at yarışı sonuçları belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden bu yana birçok yarış sever tarafından arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. .Altılı ganyan tutkunları tarafından araştırılan konular arasında yer alan at yarışı sonuçlarını takip etmek için Tay TV ve TJK TV'yi izleyebilirsiniz.

16 Eylül Perşembe at yarışı sonuçları

16 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan yarışlar tamamlandığında sonuçları içeriğimizde bulabilirsiniz. Öte yandan heyecan dolu yarışları TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

16 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları için tıklayınız.

TJK TV canlı izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 16.09.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonuçAltılıGanyanIstanbulAdana20 Mart 2021At Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Popüler Haberler

TJK 16 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
16 Eylül 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Devlet'ten 1700 TL destek! Ödemeler PTT'den nakit olarak yapılacak
16 Eylül 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Eylül Perşembe at yarışı programı
ÖTV indirimli araç satın alma fırsatı : ÖTV indirimi ve muafiyetinden yararlanmanın şartları nelerdir?
A101'in 16 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? A101, 16 Eylül'de vatandaşları yeniden mutlu edecek
Larin Kayataş kimdir, neden mesleğinden men edildi?
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?
Oksimoron duygu ne demek? Oksimoron sözlük anlamı nedir?
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Hangi ayda hangi sebze ve meyve var? 2021 yılı tarım takvimi belli oldu
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.